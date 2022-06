Häuslbauer bremse: NÖ Bauindustrie braucht Investitionen von öffentlicher Hand

Die Freude in der nö. Baubranche war groß, als sich die Auftragsbücher nach unsicheren Pandemie-Zeiten wieder füllten. Schnell folgten 2021 erste Lieferkettenprobleme. Das und der Angriffskrieg auf die Ukraine habe „alle Parameter geändert“, so Bau-Landesinnungsmeister Robert Jägersberger: „Der Baupreisindex ist allein in den vergangenen vier Monaten um 15 Prozent gestiegen. Im gesamten Vorjahr lag die Steigerung nur bis zwölf bis 13 Prozent.“

Diese Preissteigerungen sorgen für weniger Nachfrage, sagt Stefan Graf, Vorsitzender der Bauindustrie in der WKNÖ. Was es jetzt brauche, seien mutige Investitionen. „Das ist dem Häuslbauer nicht zumutbar, der öffentlichen Hand aber schon“, so Graf.