Hademar Bankhofer: „Ärzte sind meine Telefonjoker“

In vielen seiner Bücher finden sich aber Mittel, die nicht von Ärzten, sondern von „Bäuerinnen und Pfarrern“ kommen. Einige Bücher sind so entstanden, dass er mit seinem Vespa-Roller durch Niederösterreich gefahren ist und Hausrezepte „gesammelt“ hat. So hat er zum Beispiel ein Rezept für das „beste Schlafmittel“ eingeholt, das man auch im Moment gut gebrauchen kann: „Ein viertel Liter Milch in einem Topf erwärmen, aber nicht zum Kochen bringen, dann nimmt man eine große Zwiebel, schält sie, schneidet sie in Scheiben und gibt sie zur Milch. Mit zugemachten Deckel lässt man sie eine Viertelstunde ziehen. Dann kann man die Milch trinken, gerne auch mit Honig“, führt er aus. Alle Hausmittel habe er mit Ärzten besprochen, die hätten ihm dann gesagt, welche gut seien und welche er lieber von seiner Liste streichen sollte.

Viele Bücher hat er geschrieben, um sich „selbst zu beruhigen“. Das jüngste, „Wohlfühlrezepte“, ist vergangenen Herbst erschienen. „Ich bin der Meinung, wohlfühlen ist noch bedeutsamer als Gesundheit. Auch Kranke sollen das Recht haben, sich wohlzufühlen“, sagt er.