Habsburg-Lothringen: Erbe des Waldviertels und der Familie

„Das ist eine lange Geschichte“, meint Andreas Salvator Habsburg-Lothringen lachend auf die Frage, wie er in die Stadt Gmünd kam.

Zwar ist der 85-jährige gebürtiger Waldviertler, da er am unteren Zipfel in Persenbeug (Bezirk Melk) aufwuchs. Viele Jahre lang war aber die ganze Welt sein Zuhause, bis er vor 20 Jahren seinen Lebensmittelpunkt in sein Erbschloss nach Gmünd verlegte.

Keine Ruhe

Ein „zur Ruhe setzen im hohen Norden“ war der Umzug für Habsburg-Lothringen aber nicht.Als größter privater Grundbesitzer der Stadt Gmünd bewirtschaftet er 420 Hektar Forst und 42 Hektar Teichflächen.

Genauso wie an rund 1.800 anderen Teichen im nördlichen Niederösterreich geht die Teichwirtschaft am Gut Gmünd auf eine 800-jährige Tradition zurück, die die Zisterzienser in die Region brachten. Die von Hand gegrabenen Teiche sind für Habsburg-Lothringen ein Kulturgut, das nicht nur erhalten, sondern auch in die Welt hinaus getragen werden soll.