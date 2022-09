„Es ist unentschuldbar und ich werde die Konsequenzen dafür tragen.“ Lukas Michlmayr (ÖVP), der Bürgermeister der Stadt Haag ist derzeit mit dem Fahrrad in seiner großen Gemeinde unterwegs, wie er selbst berichtet. Dem 35-Jährigen wurde nämlich vor gut zwei Wochen von der Polizei der Führerschein abgenommen.

Nicht in seiner Funktion als Stadtchef und auch in keiner politischen Mission, sondern rein privat, sei er im Stadtgebiet von Amstetten zu schnell unterwegs gewesen, schildert der Politiker den Vorfall. Deshalb habe ihn eine Polizeipatrouille angehalten. Dabei sollen die Beamten auch eine Alkoholisierung festgestellt haben. Der Behördentermin, wo die straf- und verwaltungsrechtlichen Konsequenzen festgelegt werden, stehe noch an, so Michlmayr.

Entschuldigung

„Mir ist klar, dass so etwas auch im privaten Umfeld nicht passieren darf. Die Vorbildfunktion bleibt, ich möchte mich dafür entschuldigen, vor allem bei meiner Familie“, erklärt der junge Politiker. Weil in Stadt Haag gerade das Volksfest startet, verbreitet sich Michlmayrs Fehltritt in der Kommune wie ein Lauffeuer. „Damit muss ich umgehen. Den Vorfall nehme ich zum Anlass, um auch die persönliche Lebensweise neu auszurichten“, sagt er. Offizielle Termine, wie etwa den Bieranstich, werde er trotzdem besuchen, kündigt der Stadtchef an.

Persönliche Konsequenzen auf politischer Ebene sieht Michlmayr, der auch auf der ÖVP-Kandidatenliste im Bezirk Amstetten für die anstehende Landtagswahl in Niederösterreich zu finden ist, nicht erforderlich. „Ich habe mich darüber auch mit der Partei beraten“, sagt er. Der frühere Obmann der JVP in NÖ und aktuelle Obmannstellvertreter des NÖAAB wurde 2015 in Haag zum Bürgermeister gewählt und war damals auch der jüngste Gemeindechef in ganz NÖ.