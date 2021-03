Haag: Auftragsvergabe für Fotovoltaik-Projekt im Zwielicht

Haag. Nachdem zuletzt die NÖ Gemeindeaufsicht mit der Praxis der Auftragsvergaben für Projektplanungen in der Stadt Haag befasst worden war, sorgte nun das Thema bei der vergangenen Gemeinderatssitzung erneut für Aufregung. Die Bürgerliste Für Haag (BFH) will bei der Vergabe der Errichtung einer Fotovoltaikanlage am neuen Wirtschaftshof im Tierpark eine dubiose Bevorzugung des Haager Elektrobetriebes ETM, dessen Chef Christian Marquart ÖVP-Stadtrat ist, vereitelt haben.

„Ich habe so etwas in zehn Jahren im Gemeinderat noch nicht erlebt“, sagt BFH-Prüfungsausschussobmann Thomas Stockinger. Beim Vergleich der eingegangenen Angebote für die PV-Anlage fiel den BFH-Mandataren im Jänner auf, dass ETM für das rund 16.000 Euro teure Kabel zur Stromanspeisung, im Gegensatz zu den anderen Firmen nur 760 Euro veranschlagt hatte. „Wir haben das überprüft und festgestellt, dass das Kabel bereits auf Kosten der Stadt verlegt worden war“, so Stockinger.