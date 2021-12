Grünes Licht für Deponie im Bezirk Bruck/Leitha nach zehn Jahren

Ein rund zehn Jahre dauernder Rechtsstreit um die Errichtung einer Mülldeponie am „Kalten Berg“ bei Enzersdorf an der Fischa (Bezirk Bruck/Leitha) ist zu Ende. Weil die Gemeinde Göttlesbrunn-Arbesthal dem Deponiebetreiber die Zufahrt zum Gelände erlaubt, kann das Projekt starten. Zuvor hatten beide Gemeinden und eine Bürgerinitiative den Bau zu verhindern versucht, waren dafür vor den Verwaltungs- und den Verfassungsgerichtshof gezogen.

Keine Enteignung möglich

Argumentiert wurde mit der Lage im „Grünen Ring“, der in der Region östlich von Wien Grün- und Agrarflächen sichern soll. Auch wenn man in allen Instanzen juristisch unterlag und die Genehmigung für die Deponie samt positiver Umweltverträglichkeitsprüfung vorliegt, blieben die Projektgegner bis zuletzt siegessicher. Denn Knackpunkt blieb die Straßenanbindung für die Deponie, ohne die sie nicht errichtet werden darf. Diese Anbindung gab es nicht. Und sie konnte auch nicht durch Enteignung der Grundeigentümer erzwungen werden. „Da es kein überwiegend öffentliches Interesse an ihrer Realisierung gibt“, begründet Wolfram Schachinger, Anwalt der Gemeinde Enzersdorf an der Fischa.