Grünen-Urgestein Fasan beendet nach 35 Jahren Politkarriere

Vom Besetzer der Hainburger-Au zu Erwin Prölls Gegenspieler im niederösterreichischen Landtag und schließlich Vizebürgermeister in einer schwarz-grünen Stadtregierung in Neunkirchen. Martin Fasan ist einer der Urväter der grünen Bewegung in Österreich. Als Gründungsmitglied war er maßgeblich an der Geburtsstunde der Öko-Partei beteiligt. Fasan schrieb Geschichte, als er 1985 als erster Grüner in den Gemeinderat seiner Heimatstadt Neunkirchen einzog, noch bevor die Fraktion bei der Nationalratswahl ein Jahr später den Sprung ins Parlament schaffte.

Schlussstrich

Nach 35 Jahren zieht der 60-Jährige überraschend einen Schlussstrich unter seine Politikerlaufbahn. Anlass dafür war ein lapidarer. Weil der Zuwachs bei der Gemeinderatswahl am vergangenen Sonntag (14,1 %, plus 0,6 %) nicht so hoch ausfiel, wie sich Fasan das als Vizebürgermeister gewünscht hatte, "übernehme ich dafür als Spitzenkandidat die politische Verantwortung und ziehe mich zurück". Das teilte der Politiker am Donnerstag in seiner Abschieds-Pressekonferenz mit.