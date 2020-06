30 Jahre Aubesetzung: Geburtsstunde der Grünen

Freitagmorgen im ersten Bezirk in Wien. Funktionäre, ehemalige Aktivisten und einige Journalisten machen sich auf den Weg in die Hainburger Au. Fast genau 30 Jahre nach dem Beginn der Aubesetzung. Die Busfahrt wirkt fast wie ein gemütlicher Schulausflug. Doch es geht um ernstere Themen. Veteranen erinnern sich: Wie war das damals in Hainburg? Worte wie „Sperrgebiet“ und „Eskalation“ tauchen auf. Die Stimmung von damals scheint wieder aufzukommen.

Als „wichtigen Markstein“ bezeichnet Werner Kogler, stellvertretender Klubobmann der Grünen, die Hainburger Aubesetzung im Dezember 1984. Er sieht die Parteigründung als „Prozess von mehreren Jahren“, bis sich die verschiedenen „Alternativen Listen“ schließlich zur „ grünen Alternative“ zusammenschlossen. „In der Bevölkerung entstand damals das Gefühl, die Natur wird knapp und kann nicht restlos ausgebeutet werden“, schildert Kogler.