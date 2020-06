Imagewandel bringt mehr Stimmen

Martin Fasan ist eines der Aushängeschilder der Grünen in Niederösterreich. Er ist seit 30 Jahren in Neunkirchen für die Umweltpartei im Gemeinderat und hat zehn Jahre lang die Linie der Partei als Landtagsabgeordneter geprägt. Der Einsatz hat sich bezahlt gemacht. Mit 17 Prozent erreichten die früheren grünen Underdogs bei der letzten Gemeinderatswahl in Neunkirchen nicht nur eines der besten Ergebnisse in NÖ. Durch die Koalition mit der Volkspartei haben die Grünen auch in der Stadtregierung das Sagen. Martin Fasan stellt sogar den Vizebürgermeister.

Auch wenn das Ergebnis sicher auch auf Fasans Persönlichkeit beruht, so macht der Politiker den gelungenen Imagewechsel der Grünen dafür verantwortlich. "Dieser Nimbus der Weltfremden wird zum Glück immer mehr abgebaut. Ich war immer einer der dafür eingetreten ist, dass wir nicht mehr so schubladisiert werden", erklärt Fasan. Sein Ansatz ist, sich für Umweltthemen einzusetzen, aber dabei die Realität nicht aus den Augen zu verlieren. Nirgends lassen sich solche Ideen besser umsetzen, als in der Gemeindepolitik, meint der Pädagoge. "Es fallen Beschlüsse, die man sofort in Projekte umsetzen kann", so der Vizebürgermeister. Die Straßenbeleuchtung in Neunkirchen sei ein Paradebeispiel dafür. Um Energie und Kosten zu sparen, wurde die Beleuchtung im Stadtgebiet auf LED umgestellt. Die Ersparnis bei Strom- und Erhaltungskosten liegt bei etwa 100.000 Euro pro Jahr.

Den Wechsel von der jahrelangen Oppositions- zur Regierungspartei hat laut Fasan auf Anhieb funktioniert. "Wir waren gespannt wie ein Pfitschipfeil und mussten nur loslassen. Noch vor der Angelobung zum Vizebürgermeister haben wir bereits die ersten Umsetzungen vereinbart", erzählt der Grünen-Chef.

Die Zusammenarbeit mit der Volkspartei geschehe im besten Einvernehmen. "Das ist der Vorteil einer Kleinstadt. Man kennt sich einfach. Der Bürgermeister und ich wohnen 300 Meter entfernt. Da bespricht man Dinge ganz anders", sagt Fasan.

Das erklärte Wahlziel ist stärker zu werden um den eingeschlagenen Reformkurs auch nach dem 25. Jänner fortsetzen zu können. "Was wir mit der ÖVP zusammen gebracht haben, war sicher gut für unsere Stadt."