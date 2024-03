Grüne fordern: Rechnungshof soll den Flughafen kontrollieren dürfen

Das Bauprojekt Terminal 3 mit Kosten von 420 Millionen Euro stehe kurz bevor, noch immer schwebe auch der Bau der dritten Piste über dem Flughafen, so Krismer. „Nur mit einem entsprechenden Prüfauftrag des Rechnungshofes können wir Transparenz und Kontrolle garantieren.“

Helga Krismer, Klubobfrau der Grünen im NÖ Landtag, und Parteikollegin Nationalratsabgeordnete Nina Tomaselli fordern, die Flughafen Wien AG müsse durch den Rechnungshof (RH) geprüft werden. Kritische Infrastruktur wie der Airport „liegt im strategischen Interesse des Staates sowie im öffentlichen Interesse“, argumentierte Krismer am Montag.

Im Landtag habe der Grüne Klub daher einen Antrag eingebracht, in dem die Bundesregierung aufgefordert werde, eine entsprechende Gesetzesvorlage zur Prüfkompetenz zu übermitteln. Krismer: „Wir fordern die Ausweitung der eindeutigen Prüfkompetenz des Rechnungshofes auf Unternehmen mit einer öffentlichen Beteiligung ab 25 Prozent.“ Somit könne auch die Flughafen AG auf Sparsamkeit, Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßigkeit überprüft werden.

Der Antrag steht am Donnerstag im Landtag zur Diskussion und Abstimmung. Aktuell seien die Möglichkeiten des RH in Bezug auf den Flughafen eingeschränkt, so Tomaselli. Der Airport könne „nur mit entsprechender Beherrschbarkeit und Kontrolle transparent arbeiten“. Gerade bei hohen Investitionssummen brauche es die Nachschau.