Am Eingang zum Ybbstal und nahe der Westautobahn hat der Salzburger Immobilienentwickler Soini Asset im Amstettener Ortsteil Mauer/Greinsfurth den Startschuss für den Bau eines drei Hektar großen Logistikkomplexes gegeben.

Debatten, wie in St. Valentin, wo Bürger ein Amazon-Logistikcenter in ähnlicher Größe verhinderten, gab es in Amstetten nicht. Das knapp sechs Hektar große Soini-Areal, das 2022 angekauft wurde, ist seit Jahren als Industriegrund gewidmet.