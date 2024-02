Stadt fusionierte mitten im Winter drei Bauhöfe: Risiko wurde belohnt

„Diese Abteilung ist der Hotspot in der Gemeindearbeit. Das ist Grundversorgung, die funktionieren muss“, sagt Bürgermeister Christian Haberhauer (ÖVP). Das Großprojekt sei bestens angelaufen, ist er mit dem Einsatz der Stadtpflege-Mannschaften höchst zufrieden. Im April wird es in der neuen Stadtpflege einen Tag der offenen Tür für die Bevölkerung geben.

Die Übersiedlung und der zeitgleiche überraschende und lange Wintereinbruch im Dezember seien eine Herausforderung gewesen, schildert Stadtpflege-Chef Andreas Kloimwieder. Aber die Einsatzkräfte hätten zwar in die neue Zentrale gewechselt, seien aber weiter in den gewohnten Stadtteilen eingesetzt worden und hätten so auch ihre Erfahrung ausspielen können, so der Bauhofleiter.