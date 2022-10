Großeinsatz der Feuerwehren: Hunde vor dem Flammentod gerettet

Großalarm für die Feuerwehren gab es Samstagnachmittag im Bezirk Gmünd. In Neuthaures bei Heidenreichstein wütete ein Feuer in einem Wohnhaus. Für die Feuerwehren wurde die höchste Alarmstufe B4 ausgerufen. 13 Wehren schickten Löschmannschaften zum Einsatzort. Der Kampf gegen das Feuer dauert auch in den Abendstunden noch an.