Große Rettungsaktion für Pferd Ruby: Zwischen Bäumen festgesteckt

Für die Einsatzkräfte war es ein Rätsel, was die 7-jährige Stute Ruby am Sonntag in Hernstein im Bezik Baden veranlasste, auf einer Koppel sich genau zwischen zusammengewachsenen Bäumen durchzuzwängen. Das Pferd blieb mit dem Körper stecken und benötigte dringend Hilfe. Deshalb musste auch die örtliche Freiwillige Feuerwehr ausrücken und die Stute aus der misslichen Lage befreien.

Kurz nach 09.30 Uhr langte über Notruf 122 bei der Feuerwehr-Bezirksalarmzentrale Baden ein Hilferuf ein. Der Anrufer ersuchte um Unterstützung der Feuerwehr. Ein Pferd soll auf der Koppel genau zwischen zwei Bäumen festhängen. Die 12 ausgerückten Feuerwehrleute staunten nicht schlecht, als sie an der Einsatzstelle eintrafen. Ruby war zwischen den Bäumen eingeklemmt und konnte weder vor noch zurück.