Größter Molkereiverband kann Russengas streichen

Den Geburtstagstisch zum 30-jährigen Bestandsjubiläum hat sich die Berglandmilch selbst gedeckt. Österreichs größter genossenschaftlicher Rohmilchverarbeiter, der 8.400 bundesweit verstreuten Milchbauern gehört, ist mit nachhaltigen Energieprojekten in der Produktion am besten Weg, unabhängig von russischem Gas zu werden. Gleichzeitig kommen zeitgeistige moderne Markenprodukte unter dem Flaggschiff Schärdinger sowohl am Inlandsmarkt als auch im Export mit einer fast 40-prozentigen Quote gut an.

"Wir wollen unsere Milch bestmöglich veredeln und gute Qualitätsprodukte mit bestem Geschmack erzeugen“, nannte Genossenschaftobmann Stefan Lindner die Grundsätze in der 30-jährigen Geschichte.