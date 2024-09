Baustelle statt Grünland? In Sulz im Wienerwald regt sich Widerstand

Es ist ein idyllischer Blick von der Friedhofgasse am Rande der Ortschaft Sulz im Wienerwald im Bezirk Mödling. In Richtung Ortszentrum liegt eine rund drei Hektar große Grünfläche, die derzeit landwirtschaftlich genutzt wird. Dass sich dies in absehbarer Zeit ändern könnte, befürchtet jedoch Anrainerin Katerina Schilling . Und nicht nur sie.

Katerina Schilling will das verhindern. Dass sie mit diesem Ansinnen nicht alleine dasteht, hat eine Unterschriftenliste gezeigt: 140 der insgesamt rund 800 Einwohner der Ortschaft haben gegen eine mögliche Umwidmung unterzeichnet. "Die Fläche liegt im Biosphärenpark Wienerwald und im Europaschutzgebiet Wienerwald-Thermenregion", betont Schilling. Außerdem seien Teile der Fläche als "rote Zone" ausgewiesen - wegen möglicher Hangrutschungen.

"Genug Bauland-Reserve"

Auch sehe sie keinerlei Notwendigkeit, neues Bauland im Ort zu schaffen, sagt die Anrainerin. "Es gibt ungefähr 20 Hektar Bauland-Reserve in der Gemeinde, da muss man wirklich nicht noch mehr umwidmen."

Die Infrastruktur der Gemeinde sei schon jetzt an ihren Grenzen angelangt, sowohl der Kindergarten ist an seinen Kapazitätsgrenzen, aber auch die öffentliche Infrastruktur wäre bei weiterem Zuzug überfordert, ist sie überzeugt. Schilling hat daher in Kooperation mit anderen Anrainern einen Rechtsanwalt eingeschaltet, der die Bedenken der Gegner in einer Stellungnahme zum regionalen Raumordnungsprogramm zusammengefasst hat.