NÖ: Hund "Spotty" nach 50 Stunden Suche aus Felshöhle gerettet

Bereits am Donnerstag war der fünfjährige Rüde Spotty bei einer Wanderung im Helenental bei Baden seinen Besitzern entlaufen und blieb verschwunden. Eine daraufhin gestartete Suchaktion, an der am Freitag sogar Suchhunde beteiligt waren, verlief leider ergebnislos.

Auch über soziale Medien wurden Wanderer und Spaziergänger um Hilfe gebeten. Freunde der Besitzerin gaben nicht auf und begaben sich am Samstag neuerlich auf die Suche nach dem bereits zwei Tage lang vermissten Spotty und durchkämmten das Waldgbiet zwischen Baden und Hohem Lindkogel.

Am Samstagvormittag bemerkte man dann ein Winseln - mitten aus einem felsigen Steilhang abseits eines Weges. Spotty saß dort in einer kleinen Felshöhle fest. Die Feuerwehr musste um Hilfe gebeten werden, um ihn aus seiner „Gefangenschaft“ befreien zu können.