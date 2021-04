Grenzwertiger Gerichtsstreit um Einreise von Tschechien

Tschechische Ehefrau

Franz P. ist Unternehmer mit Wohnsitz in Niederösterreich, verheiratet ist er mit einer tschechischen Staatsbürgerin. Er pendelt an den Wochenenden regelmäßig zu seiner Frau nach Brünn und zu Wochenbeginn zurück nach Österreich zur Arbeit. Wegen der Corona-Situation habe er sich an dem besagten Wochenende routinemäßig über die aktuell geschlossenen Grenzübergänge erkundigt. Er fand in einer Zeitung die Meldung, wonach Alt-Prerau geöffnet sei. „Das war gut, denn ich erspare mir damit einige Kilometer“, erklärt der Unternehmer.

Am Grenzübergang angekommen setzte es dann die böse Überraschung: Bereits auf österreichischem Hoheitsgebiet stellte sich ein Streifenwagen vor dem Auto des Niederösterreichers quer. Ein Beamter prüfte alle Reisedokumente und machte Franz P. darauf aufmerksam, dass er ein Fahrverbotsschild missachtet hatte und der Grenzübergang in Corona-Zeiten nur temporär für grenznahe Landwirte zur Bewirtschaftung ihrer Felder geöffnet habe.

"Vurschrift is Vurschrift"

Mit einem Traktor und ein paar Hektar Ackerboden konnte Franz P. nicht aufwarten, also gab’s kein Durchkommen. Frei nach dem Motto „Vurschrift is Vurschrift“? Ganz so humorvoll nahm es der Unternehmer nicht. Er wurde auf tschechisches Staatsgebiet zurück beordert. „Der Polizist machte hinter mir den Grenzbalken zu. Das hat einen Reflex bei mir ausgelöst“, so Franz P. Außerdem wurde ihm eine Anzeige der Bezirkshauptmannschaft Mistelbach angekündigt.

Wie die Landespolizeidirektion NÖ bestätigt, wurden wegen der Corona-bedingten Grenzkontrollen einige kleinere Grenzstellen ausgewiesen, um die Bewirtschaftung von Ackerflächen zu erleichtern. Per Verordnung dürfen sie aber nur Landwirte nutzen. Also geht die Polizei davon aus, dass der Beamte völlig richtig gehandelt hat.