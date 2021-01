Ab Mitternacht Grenzkontrollen zu Tschechien und Slowakei

Österreich wird aufgrund der hohen Corona-Infektionszahlen in beiden Nachbarländern ab dem morgigen Samstag 00.00 Uhr die Grenzen zu Tschechien und der Slowakei kontrollieren. Kleinere Grenzübergänge werden geschlossen und fixe Kontrollen werden die bisherigen mobilen Kontrollen im Hinterland ersetzen. Dies gab Innenminister Karl Nehammer (ÖVP) am Freitag in einer Aussendung bekannt.

Die Situation in den Nachbarländern Slowakei und Tschechien sei derzeit "extrem angespannt - gerade Tschechien verzeichnet massive Neuinfektionen mit einer 7-Tages-Inzidenz von derzeit 680. Zum Schutz der Menschen in unserem Land machen wir daher an dieser Stelle die Grenzen dicht und kontrollieren jedes Fahrzeug bei der Einreise nach Österreich", erklärte Nehammer.

Quarantäne nach Einreise

Alle Einreisenden nach Österreich müssen demnach weiter nach der geltenden Einreiseverordnung des Gesundheitsministeriums eine Selbstverpflichtung zur Quarantäne unterzeichnen - andernfalls könne die Einreise verweigert werden. Ausnahmen gebe es so wie bisher bei der Einreise für Pendler und Güterverkehr - hier werde in Abstimmung mit den Behörden in Tschechien und Slowenien ein möglichst reibungsloser Ablauf gewährleistet, betonte das Innenministerium.