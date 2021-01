Vom "Heimaturlaub" in die Heimquarantäne

Dieses endet heute, Donnerstag. Einen Ansturm befürchtet deshalb von behördlicher Seite aber niemand. „Die Kontrollen sind genau durchgeplant, wir sind auf mehrere hundert Quarantäneanweisungen pro Tag vorbereitet“, sagt Bernd Riepan, Bezirkshauptmann von Villach-Land.

Wie streng die verordnete Quarantäne dann kontrolliert wird, ist von Bundesland zu Bundesland verschieden. Durchgeführt werden die Kontrollen von der Polizei im Auftrag der Gesundheitsbehörde.

Unterschiedliche Frequenz

Unterschiedlich ist auch die Kontrollfrequenz an den Grenzen selbst. In Niederösterreich und in Oberösterreich wird auf eine Kombination aus ständigen und mobilen Überprüfungen gesetzt – je nach Bedarf heißt es dort. Derzeit gebe es keine Pläne, die Kontrollen zu verschärfen, denn der Andrang – auch aus dem stark von Neuinfektionen betroffenen Tschechien – sei überschaubar. Sollte allerdings bei der Einreise jemand angetroffen werden, der die gesundheitsbehördlichen Einreisevoraussetzungen nicht erfüllt, erfolgt eine Abweisung. Wie an jedem anderen Grenzübergang in Österreich.