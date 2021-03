Tschechien: Wer in Quarantäne muss, bekommt 14 Euro pro Tag

Viele Infizierte stoppen ihre Risikokontakte nicht. Tschechien hat derzeit EU-weit die höchste Neuinfektionsrate: Innerhalb von 7 Tagen steckten sich nach Berechnungen mehr als 800 Menschen je 100.000 Einwohner mit dem Coronavirus an. Seit Pandemiebeginn gab es knapp 1,3 Millionen nachgewiesene Infektionen und 21.325 Todesfälle.

„In fast allen Regionen ist die Belastung der Krankenhäuser extrem hoch“, sagte Gesundheitsminister Jan Blatny. Die ansteckendere britische Virusvariante breite sich schrittweise im ganzen Land aus und entwickle sich zur dominanten Form. Er kündigte an, dass Medizinstudenten zum Einsatz in den Krankenhäusern verpflichtet werden sollen.

Tschechien hat deshalb Deutschland, Polen und die Schweiz um Hilfe bei der Versorgung von Covid-19-Patienten gebeten.

Die Situation in den eigenen Krankenhäusern sei inzwischen bereits kritisch, teilt das Gesundheitsministerium in

Prag mit. „Die große Zahl neu infizierter Patienten hat den Druck auf das Gesundheitssystem erhöht und die Zahl der

Patienten, die einen Krankenhausaufenthalt benötigen, wächst“, hieß es in einer Erklärung.