Gratis, ganztägig, ganzjährig: SPÖ will neue Betreuung für Kinder in NÖ

Ein Jahr vor der niederösterreichischen Landtagswahl hat die SPÖ ein neues Kinderbetreuungsprogramm präsentiert. Parteichef Franz Schnabl, ausgestattet mit einer bereits im Vorfeld medial angekündigten Micky-Maus-Krawatte, und Familiensprecherin Kerstin Suchan-Mayr skizzierten dabei ihre Vorstellungen, wie die Betreuung von rund 100.000 jungen Menschen zwischen ein und sechs Jahren in Zukunft aussehen sollte. Kurz zusammengefasst will Schnabl „3-G“ in der Kinderbetreuung: Ganztätig, ganzjährig und gratis.

„Job und Familie unter einen Hut zu bringen ist in Niederösterreich oft sehr schwierig. Es muss sich nun einiges tun in unseren Kindergärten und Betreuungseinrichtungen – bei den Öffnungszeiten, der Verfügbarkeit und bei der Angleichung der Bildungsangebote“, betonte Schnabl am Mittwoch bei einer Pressekonferenz im Landesmuseum in St. Pölten.

Geht es nach den Sozialdemokraten, dann sollen die Pläne in zwei Schritten umgesetzt werden. Im ersten Schritt – ab dem Kindergartenjahr 2023/24 – bedeutet das, dass Kinder bereits ab zwei Jahren in den Landeskindergarten gehen können. Dabei sollen die Eltern auch wählen können, ob sie eine kostenlose Nachmittagsbetreuung in Anspruch nehmen oder ablehnen. Und: Es soll maximal 25 Schließungstage im Jahr geben, ansonsten sollen die Kindergärten 45 Stunden in der Woche geöffnet haben.