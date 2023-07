Graffiti-Festival verwandelt eine Stadt: Die schönsten Impressionen

Strahlkraft

Als er 2021 das erste Street-Art-Festival in Amstetten als Bereicherung der Kulturszene initiierte, habe er die Dynamik und die Strahlkraft des Genres unterschätzt. Sowohl bei den Künstlern als auch beim Publikum habe sich Amstetten bereits einen Namen gemacht. „Es sind viele Schaulustige gekommen, die sonst keinen Bezug zu Amstetten haben. Die hat man am Folder mit den eingezeichneten Aktionspunkten in der Hand erkannt“, so Jandl.