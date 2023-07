Mittlerweile sind sie unübersehbar und tragen tagtäglich zu einem bunteren und freundlicheren Antlitz der Stadt bei. Gemeint sind die rund 30 zum Großteil überdimensionalen bunten Graffitis und Wandgemälde, die in Amstetten zu bestaunen sind. Am nächsten Wochenende bekommt die spektakuläre Outdoor-Galerie neuen Zuwachs an Exponaten. Beim dritten Urban Art Festival am 15. und 16. Juli werden wieder über 40 in- und ausländische Graffiti-Stars und Straßenmaler in lockerer Atmosphäre bei der Arbeit zu bewundern sein.