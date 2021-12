Grafenwörth pflanzt 1.000 Bäume für die Zukunft

Schon das dritte Jahr in Folge fand Ende November in der Gemeinde Grafenwörth (Bezirk Tulln) eine große Baumpflanzaktion statt. Anlass dafür ist das im Jahr 2019 von Jugendlichen gestartete Projekt „Green for future“. Dieses knüpft an die Vorhaben der international vertretenen „Fridays For Future“-Bewegung an. Ziel des Projektes ist es, innerhalb von vier Jahren 1.000 Bäume am Gemeindegebiet zu pflanzen, um den Ort grüner und klimafitter zu machen. Dazu sollen pro Jahr rund 250 Jungbäume eingesetzt werden.