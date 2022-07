Gottfried Küssel darf nicht beim Wut-Wirten auftreten

Hilferuf

Dies ist auch der Behörde sowie der Polizei nicht verborgen geblieben. „Wir haben es jedenfalls dem Landesamt für Verfassungsschutz und der Bezirkshauptmannschaft gemeldet“, erklärt der Ternitzer Bürgermeister Rupert Dworak (SPÖ), der bereits Anfang des Jahres wegen der Eskapaden in dem Ex-Lokal einen Hilferuf an Innenminister Karner richtete. „Antidemokratische und freiheitsfeindliche Elemente versuchen ein Vereinslokal in der Stadt zu etablieren“, ist Dworak in Sorge. Die Stadtgemeinde befürchtet, dass es am 15. Juli mit dem Aufmarsch von Küssel und Co. in dieser Tonart weitergeht und sich rechtsradikale Gesinnungsgenossen formieren.

Doch soweit soll es nicht kommen. Die Veranstaltung ist seit dieser Woche behördlich untersagt. Für das „Siga Siga“ existiert keine Betriebsstättengenehmigung, weshalb die Bezirkshauptmannschaft Neunkirchen tätig geworden ist. Jede Kundgebung nach dem NÖ Veranstaltungsgesetz ist unzulässig, heißt es im Bescheid. „Das Lokal ist ja bereits wegen diverser Mängel längere Zeit behördlich geschlossen“, erklärt Dworak.