Göttliche Immobilie: Für 1,5 Millionen Euro näher beim Herrn

Es war Jahrzehnte lang ein Ort des Glaubens und der Spiritualität. Jetzt ist es ein heißes Eisen am hart umkämpften Immobilienmarkt. Am Fuße des Naturparks Seebenstein im Bezirk Neunkirchen (NÖ) steht ein ehemaliges Ordenshaus der Schulschwestern vom 3. Orden des Heiligen Franziskus zum Verkauf. Wer das Kleingeld von 1,55 Millionen Euro in der Tasche hat, kann stolzer Besitzer des Herminenhauses werden. Neben dem früheren Ordensgebäude bekommt man dafür ein 23.000 Quadratmeter großes Parkareal samt Gerätehaus, Stallgebäude und Altbaumbestand. So wurde das Anwesen einige Tage auf willhaben.at angeboten und wird nun über den Immo-KURIER feilgeboten. Weil sich die Kirche nicht als Makler berufen sieht, hat der Orden die Firma Kuhn Immobilien mit der Alleinvermittlung betraut. „Die Nachfrage ist sehr groß“, erklärt Investmentberaterin Marlene Schembera. Erst am Donnerstag war sie wieder mit Interessenten auf dem Areal.