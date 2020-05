Glätte: Schwere Unfälle mit Verletzten

Eine Pkw-Lenkerin aus dem Bezirk Scheibbs löste in OÖ einen Unfall mit acht Verletzten aus. Die Schneefälle zum Wochenende ließen die Wintersportorte jubeln, Autofahrer und Einsatzkräfte aber stöhnen. Schneefahrbahnen in weiten Teilen des Landes bescherten den Einsatzkräften Karambolagen en masse. In Niederösterreich rückten die Feuerwehren Samstagabend und Sonntag zu Dutzenden Unfällen aus.

Die Einsatzkräfte waren dabei selbst in Unfälle verwickelt. Am späten Samstag Abend verlor ein Pkw-Lenker in Pfaffstätten, Bezirk Baden, an einer schneeglatten Kreuzung die Kontrolle über sein Auto und krachte seitlich in einen Polizeiwagen. Die Beamten blieben unverletzt, der Pkw-Lenker musste ins Spital. In Eisenstadt im Burgenland rammte ein Schneeräumfahrzeug den Anhänger eines in den Graben gerutschten Feuerwehrautos. Die beiden Feuerwehrleute im Fahrzeug, 24 und 27 Jahre, wurden verletzt.

Eine Frau, 31, aus dem Bezirk Scheibbs wurde in Oberösterreich in ein schweres Unglück mit acht Verletzten verwickelt. Die Frau mit vier Insassen im Auto kam im Bezirk Rohrbach auf der Schneefahrbahn ins Schleudern und krachte in einen Pkw. Ein dahinter fahrender Lenker touchierte ein Unfallauto und rammte ein viertes Auto. Acht Personen, darunter ein zehnjähriger Bub, wurden in drei Spitäler aufgeteilt.

Sechs zum Teil schwer Verletzte galt es Sonntag Früh bei einem Unfall auf der A1 bei bei Oed, Bezirk Amstetten, zu retten. Ein bulgarischer Pkw mit Wohnwagen war auf der matschigen Fahrbahn ins Schleudern gekommen und über die Böschung geschleudert worden. Der abgerissene Wohn-Anhänger blieb auf der Straße liegen.