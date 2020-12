Gin aus altem Gebäck: Das Brot ist eine Schnapsidee

Was also mit dem alten Brot tun? Diese Frage trieb den jungen Bäcker um. Verheizen wäre eine Möglichkeit gewesen. Doch dafür war ihm das Lebensmittel doch zu schade. Schließlich kam ihm mit seinem Studienkollegen am Campus Wieselburg der Fachhochschule Wiener Neustadt eine Idee. Spirituosen! Schließlich ist Brot ja auch nur Getreide. Was mit dem Plan, Brotschnaps herzustellen begann, wurde rasch zum Gin weiterentwickelt.

Das Rezept für die Wacholder-Spirituose stammt von Höftberger selbst, der dem Projekt gleich seine Masterarbeit gewidmet hat. Man holte die Bio-Destillerie Farthofer (der Chef ist Lektor an der FH) an Bord und los ging es für den Gin-Neuling im Labor.