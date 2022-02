Gier oder Ehre? Neun gegen einen in Vösendorfer Nachtclub

Es war eine kurze, aber wohl heftige Auseinandersetzung am 12. September des Vorjahres in der Vösendorfer „Event Arena“. Er sei von mehreren Angreifern geschlagen und getreten worden, behauptet der Veranstalter der Party im Nachtclub – und als diese schließlich von ihm abließen, seien seine Luxusuhr im Wert von rund 25.000 Euro, eine Goldkette sowie 2.000 bis 3.000 Euro Bargeld, die er bei sich getragen habe, verschwunden gewesen.

Neun Verdächtige hat die Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt in diesem Fall ausfindig gemacht. Der Vorwurf: Raub. Die Wiener mit nordmazedonischem Hintergrund - manche miteinander verwandt - sollen den Überfall gemeinsam geplant und ausgeführt haben. Doch das bestritten die Beschuldigten am Donnerstag zu Beginn des Prozesses am Landesgericht Wiener Neustadt. Grund für die Eskalation sei vielmehr ein schon länger schwelender Streit gewesen.