Gewalt gegen Polizisten in Niederösterreich hat zugenommen

68.698 Straftaten wurden im Vorjahr in Niederösterreich registriert. Im Vergleich zum Jahr 2021 ist das ein Plus von 15,9 Prozent. Besonders drei Bereiche bereiten der Exekutive Sorge: Zum einen kam es 2022 wieder verstärkt zu Gewaltdelikten (plus 17,6 Prozent), neun Morde zählten die Ermittler des Landeskriminalamtes um Leiter Stefan Pfandler. Dabei wurden zwei Männer und sieben Frauen getötet.

Angriffe auf Polizisten

In den Bereich der Gewaltkriminalität fällt ebenfalls das Delikt der Erpressung, das vor allem im Internet in die Höhe geschnellt ist (plus 85 Prozent). Erschreckend ist laut Polizeichef Franz Popp auch, dass eine Zunahme an Gewalt gegen Beamte dokumentiert wurde: 341 Angriffe waren es im Vorjahr, 259 noch 2021.