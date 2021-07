Gewalt gegen Frauen: „Nachbarschaft kann Leben retten“

„Nachbarn zu sensibilisieren und mit einzubeziehen ist ein Kernstück der Gewaltprävention im häuslichen Bereich.“ Niederösterreichs Sozial- und Gesundheitslandesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig (SPÖ) setzt große Hoffnungen auf das neue Projekt „Stop – Stadtteile ohne Partnergewalt“, das über das Sozialministerium in elf österreichischen Städten, darunter in NÖ nur in Amstetten, gestartet wurde.

Trotz der fortschrittlichen und zum Teil führenden Gesetzgebung zum Schutz der Frauen vor Gewalt liegt Österreich innerhalb der EU bei Femiziden und Bluttaten an Frauen an einer vorderen Stelle. Gewaltdelikte an Frauen sind im Vorjahr allein in NÖ um 17 Prozent gestiegen.