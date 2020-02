Getöteter Soldat: Heer setzt bissige Hunde nicht mehr ein

Der Anwalt der Familie des Opfers, Erich Gemeiner, sieht durch die Gutachten das Bundesheer in der Verantwortung. Dominik R. war eingeteilt die beiden Hunde eines Kollegen in dessen Abwesenheit zu versorgen. Es waren nicht seine Tiere. „Und das auf einem Gelände, welches komplett uneinsichtig ist und entgegen den geltenden Vorschriften nicht bestreift und kontrolliert wurde. So leid es mir tut, aber an gegenständlichem Vorfall ist von Seiten des Bundesheeres nunmehr schlichtweg nichts mehr schön zu reden“, so Gemeiner. Der Anwalt fordert, dass man beim Heer Verantwortung für den Zwischenfall übernimmt.