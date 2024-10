Als sehr bitterer Wermutstropfen wird in Lackenhof die vorläufige Sperre des Schutzhauses am Ötscher wahrgenommen. Zumindest bis zur Wandersaison im nächsten Frühjahr dürfte das traditionsreiche Berghaus nach dem Abzug des Wirtepaars am vergangenen Wochenende gesperrt bleiben. Dass damit auch eine Wärmestube und eine Toilette für die Wintersportler am Berg fehlt, bereitet in Lackenhof Kopfzerbrechen.

"Dass das eine sehr betrübliche Situation ist, braucht man nicht extra betonen“, sagt der Gaminger Bürgermeister Andreas Fallmann (SPÖ). Gespräche, wie man vielleicht doch noch WC-Anlagen für Skifahrer und Tourengeher im Winter zustande bringen könnte, sollen bis zum Start der Wintersaison am 6. Dezember aber noch geführt werden. Das Schutzhaus befindet sich direkt an der Bergstation des Großen Ötscherlifts.