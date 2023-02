Gespannter Blick zum Himmel auf Komet C/2022

Beim Namen gibt es noch etwas Verbesserungspotenzial, denn C/2022 E3 (ZTF) klingt nicht gerade sehr ansprechend. Doch das Objekt mit dieser Bezeichnung ist spannend. Es handelt sich nämlich um einen Kometen und dieser ist derzeit am Nachthimmel sehr gut zu sehen – passendes Wetter vorausgesetzt.

Der Komet wurde erst am 2. März 2022 entdeckt. Und zwar vom Himmelsüberwachungsprogramm Zwicky Transient Facility auf dem Mount Palomar in den USA erklärt man beim Astronomischen Zentrum Martinsberg (AZM, Bezirk Zwettl). „Dabei handelt es sich um eine historische Kamera, die 1948 in Betrieb genommen wurde und zuletzt mit einem CCD-Sensor für die Himmelsüberwachung reaktiviert wurde“.

Das Astronomische Zentrum befindet sich in einer der dunkelsten Gebiete Österreichs, die fast frei von Lichtverschmutzung ist. Größere Orte, die mit ihren Lichtern Beobachtungen am Himmel schwierig machen würden, finden sich nicht in der Nähe. Deshalb ist es ideal für „Sternengucker“.

So freute man sich auch auf den Kometen, der mit einer Umlaufzeit von rund 50.000 Jahren bereits am 12. Jänner seinen sonnennächsten Punkt erreichte. Und wollte dafür auch die Winterpause unterbrechen und im Rahmen von Sonderführungen zur gemeinsamen Kometen-Beobachtung laden.