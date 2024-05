Geplanter Großkindergarten sorgt bei Anrainern für Aufregung

Zwei bestehende überalterte und aus allen Nähten platzende Kindergärten will die Stadtgemeinde Amstetten im Ortsteil Hausmening in Zukunft in einer großen neuen Betreuungsstätte zusammenfassen. Der somit künftig größte Kindergarten in der Stadtgemeinde lässt aber nun die Anrainer auf die Barrikaden steigen.