Gemeinderatswahlen in NÖ: Spannung im schwarzen Kernland

Am Sonntag gibt es für die ÖVP viel zu verteidigen, es geht um regionale Polit-Macht im weiten Land, aktuell stellt die Volkspartei in 448 Gemeinden den Bürgermeister.

Der Grund: Niederösterreich ist zwar nach wie vor ein ÖVP-Kernland, doch die Volkspartei mit Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner an der Spitze musste bei der Landtagswahl im Jahr 2023 mit dem Verlust der absoluten Mehrheit und bei der Nationalratswahl 2024, bei der die Volkspartei in NÖ nur noch hauchdünn vor den Freiheitlichen lag, zum Teil herbe Verluste einstecken.

Was schafft die FPÖ?

Die Frage wird nun sein, ob der Vormarsch der Blauen, die im größten Bundesland in der Regierung sitzen und mit Udo Landbauer den Landeshauptfrau-Stellvertreter stellen, auch auf der regionalen Ebene eine Fortsetzung findet.

Mit Gottfried Waldhäusl, aktuell Zweiter Landtagspräsident in NÖ, hat sich zudem ein Blauer in Stellung gebracht, dem Chancen auf ein Bürgermeisteramt zugerechnet werden. Waldhäusl, der in seiner Zeit als Landesrat mit seinem Quartier für „auffällig gewordene minderjährige Flüchtlinge“ in Drasenhofen bereits für bundesweite Negativ-Schlagzeilen gesorgt hatte, will Stadtchef von Waidhofen an der Thaya im Waldviertel werden.