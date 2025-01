Zwischen Wahlkampf und Pandemie: Der Kampf der FPÖ um Macht in NÖ

Waldhäusl, der in grauer Patriotenweste zu Wirtshausgesprächen lädt, glaubt jedenfalls fest daran, sich am 26. Jänner das Bürgermeister-Ticket sichern zu können. „Ich bin schon so lange auch in der Kommunalpolitik tätig, die Leute kennen mich. Ich bin mir sicher, dass ich es schaffen kann.“