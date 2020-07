Gemeinde wirft ÖBB Intransparenz vor

Ein Flug dauert oft lange genug. Da soll zumindest der Anfahrtsweg so kurz wie möglich gehalten sein. Daher planen die ÖBB eine neue Hochleistungsstrecke – von Wien nach Bratislava soll man in 25 Minuten kommen; auch zum Flughafen Wien-Schwechat soll es dann schneller gehen.

Anfang Juni ging das Projekt Flughafenspange in die nächste Phase. Für die benötigte Trasse stehen vier Gebiete zur Auswahl. Laut einer Sprecherin der ÖBB wurde am runden Tisch Anfang Juni einstimmig beschlossen‚ dass der südlichste Trassenkorridor, der durch das Gemeindegebiet von Enzersdorf an der Fischa geht, für eine konkrete Trassenfindung vertieft untersucht wird. Diese Untersuchung würde derzeit durchgeführt.

Schon damals kam Kritik von Markus Plöchl (ÖVP), Bürgermeister von Enzersdorf an der Fischa und dessen Vizebürgermeister Herbert Werner (FPÖ). Für sie sei die Nordvariante entlang der A4 die bessere Lösung.