Schienersatzverkehr auf der Stammstrecke: Hitzig, pünktlich, zeitaufwendig

Langer Umweg für Pendlerinnen und Pendler

Auch Pendlerinnen und Pendler aus den Bundesländern sind von der Sperre der Stammstrecke betroffen. So zum Beispiel aus Richtung Retz, Niederösterreich. Auf der Nordwestbahn werden die Züge statt auf die Stammstrecke nach Leopoldau umgeleitet.

Statt direkt an ihr Ziel zu kommen, bleibt für viele Fahrgäste nur die Möglichkeit, in Korneuburg aus- und in einen etwas späteren Zug umzusteigen. Die Fahrzeit verlängert sich dadurch um mindestens 20 Minuten.

Wer am Montag aus Hollabrunn, Korneuburg oder Stockerau in Richtung Wien unterwegs war, brauchte mitunter 45 Minuten länger für den Weg zur Arbeit.

Am Bahnhof Floridsdorf biegen die Pendlerinnen und Pendler in U-Bahn, Straßenbahn oder die Busse des Schienenersatzverkehrs ab. Am Montag um 7.30 Uhr stehen zwei Busse bereit. Und beide sind mehr als gut gefüllt. Keine Spur vom Babyelefanten in Corona-Zeiten. Es ist heiß und stickig.