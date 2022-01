Geisterfahrer-Opfer kämpfen noch immer mit den Folgen des Unfalls

Es war dunkel und es regnete, als eine Pkw-Lenkerin am 4. August 2021 auf der Südautobahn bei Leobersdorf verwundert feststellte, dass die Fahrzeuge um sie herum auffällig langsam und großteils auf der ersten Fahrspur unterwegs waren. Wenige Augenblicke später musste die Frau erkennen, warum. Doch es war zu spät, um dem Geisterfahrer, der direkt auf sie zukam, noch ausweichen zu können.

Die Mutter und ihr Sohn auf dem Beifahrersitz überlebten die Frontalkollision. „Aber die erste Euphorie darüber war bald vorbei. Dann sind wir in ein regelrechtes Loch gefallen, es war eine schwere Zeit“, erinnerte sich die Korneuburgerin am Dienstag am Landesgericht Wiener Neustadt. Zu wochenlangen Schmerzen wegen eines gebrochenen Fußes, eines gebrochenen Brustbeins und mehrerer geprellter Rippen kam Psychotherapie zur Aufarbeitung des Traumas.