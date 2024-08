Inspektor in Ruhe lüftet Geheimnisse im Krähenwald

Er hat es wieder getan.

Im Stile des Wiederholungstäters, allerdings mit absolut positiver Tatleidenschaft, hat der pensionierte Mostviertler Polizeibeamte Josef Marksteiner seinen neuesten Roman veröffentlicht. Beginnend mit 2022 brachte der rührige Autor somit mittlerweile seinen vierten Kriminalroman unter dem recht martialischen Titel "Der Friedhof im Krähenwald“ heraus. Nicht nur in seiner Heimat, sondern auch im deutschsprachigen Raum hat der rührige Autor bereits eine beachtliche Fangemeinde.

"Es ist meiner Ansicht nach mein gelungenstes Werk“, freut sich der 67-Jährige über das neue Buch, dieses Mal ein 423 Seiten starker Thriller mit einem Familiendrama über Generationen. Erstmals schickt Marksteiner nicht Chefermittler Michael Ebert zur Klärung von Bluttaten aus. Seine Hauptfigur heißt Oliver Kant. Die Figur, die als Adoptivkind in Euratsfeld unter tristen Bedingungen groß wird, verschlägt es in jungen Jahren nach Hamburg und in die dortige Rotlicht- und Gangsterszene.