Toter Wirt

Das jüngste Werk birgt jedenfalls Stoff, der den Erfolg prolongieren sollte. Der Betreiber des Lokals „Komfort“ wird nächtens nach dem Besuch des Gastwirteballs in Amstetten im Schankraum an der Kaffeemaschine ermordet. Kriminalisten rund um Chefermittler Michael Ebert finden das Opfer in einer Lache aus Blut und Cappuccino, verrät Marksteiner. „Ein klarer Fall, doch dann geht’s mit den Geschehnissen erst richtig los“, weckt der Autor die Neugier.Die Idee zum neuen Stoff lieferten Stammtischfreunde, die meinten, dass doch einmal ein Fall in ihrem Lieblingslokal spielen könnte. Der wirkliche Wirt, der im Buch leicht wiederzuerkennen ist, habe die Opferrolle mit viel Humor akzeptiert, versichert Marksteiner. Er bestreitet mit seinem Werk nun Leseabende. Der nächste Termin steigt am 17. November (19 Uhr) im Sitzungssaal der Gemeinde Zeillern.