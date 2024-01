Gegen Schotterabbau: SPÖ Theresienfeld beugt sich Druck der Bürger

Staub und Lärm

Die Firma „Mayer & Co GmbH“ plant neben der früheren Deponie auf rund 10 Hektar ein neues Schotterabbau-Gebiet. Weil die nächste Wohnsiedlung nur 300 Meter entfernt und der Ort bereits durch die Kiesgruben massiv beeinträchtigt und zerklüftet ist, laufen Anrainer dagegen Sturm. Besonders die Staub- und Lärmbelastung regt auf.

Lange Zeit hatte es so ausgesehen, als gehe die SPÖ-Führung mit den Plänen konform, was selbst in den eigenen Reihen für Widerstand sorgte. Beim Infoabend mussten Klauninger und die Ortsführung allerdings Farbe bekennen, zu groß ist die Verunsicherung. Auf die Firmenvertreter prasselten bei der Präsentation ihres Vorhabens viele kritischen Fragen ein.