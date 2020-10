Gedenken mit Tiefgang

Gegen das Vergessen sind in Amstetten 75 Jahre nach Ende des Zweiten Weltkriegs und der Nazi-Herrschaft zwei bemerkenswerte Aktionen gesetzt worden. Zwangsarbeiter des in Amstetten betriebenen KZ-Außenlagers von Mauthausen und Euthanasie-Opfer in der damaligen „Heil- und Pflegeanstalt Mauer-Öhling“ stehen dabei im Mittelpunkt.

60 Namen, eingraviert auf einer Tafel, die nun beim Kriegsopferkreuz im Stadtteil Greimpersdorf montiert wurde, erinnern an den verheerenden Bombenangriff des 16. März 1945. Dabei wurde unter anderem ein Bunker in der Friedenstraße getroffen. Mithilfe des Mauthausen Komitees konnten viele Namen der KZ-Opfer, die bei dem Angriff getötet wurden, ausgeforscht werden. Die Dorfgemeinschaft Greimpersdorf richtete eine Gedenkfeier aus, Salesianer-Pfarrer Hans Schwarzl zelebrierte den Gedenkgottesdienst.