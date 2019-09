Mauthausen Komitee zählte zuletzt 63 "Einzelfälle" der FPÖ

FPÖ-nahe Medien würden antisemitische Inhalte verbreiten und mit Steuergeld gefördert werden. Zudem hätten FPÖ-Vertreter "aggressiv" gegen Flüchtlinge und Minderheiten gehetzt. Dabei seien häufig "zynische Menschenverachtung und Gewaltbereitschaft" Merkmale. Laut dem Mauthausen Komitee zeigt die FPÖ weiterhin eine "ausgeprägte Nähe zur NS-Ideologie".

"Viele Einzelfälle, ein Muster"

Es gebe viele " Einzelfälle", aber nur ein Muster, so das MKÖ. "Aus den Einzelfällen spricht der ideologische Kern", so Historikerin Margit Reiter, die sich unter anderem mit Holocaust-Studien beschäftigt und an der Universität Wien lehrt. Sie wird in der MKÖ-Broschüre zitiert.

Daher verfasste das Mauthausen Komitee einen Brief an die Parteichefs von ÖVP, SPÖ, Grünen, Neos und Liste Jetzt mit der Frage, ob sie "trotz der vielen rechtsextremen Aktivitäten blauer Politiker eine Koalition mit der FPÖ eingehen würden?". "Über die Reaktionen werden wir die Öffentlichkeit auf dem Laufenden halten", erklärte MKÖ-Vorsitzender Willi Mernyi.

Es ist dies die dritte derartige Dokumentation des Vereins.