Stenzel-Auftritt bei Identitären: SPÖ warnt vor Türkis-Blau

Die SPÖ fordert den Rücktritt der nicht amtsführenden Wiener Stadträtin Ursula Stenzel nach deren Auftritt bei einem Aufmarsch der rechtsradikalen " Identitären". Eine Möglichkeit, Stenzel abzusetzen, sah Bürgermeister Michael Ludwig bei einer Pressekonferenz mit Parteichefin Pamela Rendi-Wagner allerdings nicht. Rendi-Wagner warnte vor einer Rückkehr der FPÖ in die Bundesregierung.

Für Rendi-Wagner reiht sich Stenzels Auftritt in die Liste der diversen " Einzelfälle" in der FPÖ. "100 Einzelfälle und jeden Tag werden es mehr. Das sind keine Einzelfälle, das ist System", kritisierte die SP-Chefin. Für sie gebe es daher keinen Unterschied zwischen guter und schlechter FPÖ. "Es gibt nur eine FPÖ und die hat in einer Regierung nichts verloren", sagte Rendi-Wagner, deren burgenländische Parteifreunde allerdings mit den Freiheitlichen koalieren.