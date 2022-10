Gasaustritt in Mehrparteienhaus im Bezirk Melk

Nach einem Gasaustritt am Donnerstag in einem Mehrparteienhaus in Krummnußbaum (Bezirk Melk) sind laut Polizei am Freitag Erhebungen zur Ursache im Gange gewesen. Ein Meldegerät hatte mittags Alarm geschlagen, das Gebäude wurde gesperrt, teilte die örtliche Feuerwehr mit. Vier Bewohner wurden evakuiert, verletzt wurde niemand. Bei Messungen wurde ein erhöhter Kohlenmonoxid-Wert festgestellt. Das Gebäude wurde in Folge belüftet. Ursache könnte eine Gastherme gewesen sein.