Weil sich eine Vorhanggarnische entlang der Fensterfront einer Schulklasse in Niederösterreich plötzlich löste und samt Deckenteilen zu Boden krachten, musste am Donnerstag die Klasse in der neuen Mittelschule Ardagger im Bezirk Amstetten evakuiert werden.

Wie Bürgermeister Johannes Pressl berichtete, war es der umsichtigen Lehrkraft zu verdanken, dass die Schüler rechtzeitig in eine andere Klasse verlegt wurden und so niemand verletzt wurde.