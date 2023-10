Stripfing erklimmt blau-gelbe Spitze

Kampf um Lizenz

Lange war es unsicher, ob Stripfing überhaupt in der zweithöchsten österreichischen Spielklasse an den Start gehen darf. Nachdem dem aktuellen Meister der Regionalliga Ost die Lizenz in den ersten beiden Instanzen verwehrt geblieben war, erhielt man die Spielgenehmigung schließlich doch noch. Somit durfte sich der Verein aus dem Bezirk Gänserndorf – der 2011/12 noch in der 2. Klasse, der achten und letzten Liga, spielte – über den erstmaligen Aufstieg in die 2. Liga freuen.

Auf diesem Level dürfen die Stripfinger ihre Heimspiele aber nicht mehr auf dem eigenen Sportplatz austragen, man weicht auf den FAC-Platz in Wien aus. Außerdem ging man eine Kooperation mit dem 24-fachen österreichischen Meister Austria Wien ein.

In Folge wechselten insgesamt elf Spieler des Traditionsklubs leihweise nach Stripfing, und auch der neue Coach, Wegleitner, war zuvor bei den „Veilchen“ tätig. „Wenn man die Hälfte der Mannschaft kennt, macht das den Start um einiges leichter“, meinte der Trainer.

Bundesliga-Erfahrung

Wegleitner stehen neben den zahlreichen Talenten auch Spieler mit Bundesliga-Erfahrung wie Markus Lackner und Christian Gartner zur Verfügung. Gartner kam obendrein auf 58 Einsätze in der zweiten deutschen Bundesliga. Die Umstellung auf das österreichische Unterhaus ist ihm nicht schwer gefallen. „Ich bin ein Spieler, der das nicht so wahrnimmt“, so der 29-jährige zentrale Mittelfeldspieler.